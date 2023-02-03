Дело в отношении управляющей компании возбудили в Кургане

В Кургане возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании МУП «Прометей». Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Еще в ходе проверки было установлено, что компания не приняла никаких мер при затоплении подвала одного из домов. Это привело к повышению уровню влажности в помещениях и разрушению кирпичной кладки. Кроме того, электротехническое оборудование стало работать в аварийном режиме.

Жителям других многоквартирных домов при проблемах с канализацией и повышенной влажностью отключали электричество. При этом из-за конденсата, образовавшегося в подъезде дома по проспекту Машиностроителей, 11а, пострадал ребенок, пишет ИА «Ура.ру». Он упал и получил различные травмы.

«По данным следствия, вопреки требованиям закона, работниками муниципального предприятия не было обеспечено надлежащее содержание жилых домов, что повлекло угрозу безопасности здоровья проживающих в них граждан, нарушение прав и законных интересов собственников помещений», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».