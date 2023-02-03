Убыток Amazon по итогам 2022 года составил рекордные $2,7 млрд

Amazon отчиталась о чистом убытке по итогам 2022 года. Ритейлер потерял рекордные $2,7 млрд после прибыли в $33,3 млрд годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании. В октябре–декабре доход компании рухнул до $278 млн. Этот показатель Amazon назвала самым низким за IV квартал с 2014 года. Между тем выручка интернет-ритейлера выросла на 9% и достигла $149 млрд против $137 млрд годом ранее, передает телеканал «Известия». Сообщается также, что акции компании после закрытия основных торгов подешевели чуть более чем на 5%.

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