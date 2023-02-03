Король эксперимента: умер Пако Рабан

Фото: Global Look Press/Russian Look/Semen Likhodeev
Знаменитый французский кутюрье испанского происхождения Пако Рабан, которого называли Жюлем Верном высокой моды, скончался на 89-м году жизни. Каким мы запомним его и его работы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: AP Photo/Michel Lipchitz
Пако Рабан демонстрирует эскизы платьев 29 января 1969 года в своей студии в Париже
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Фото: AP Photo/Bernard Ferret
В 1966 году Рабан создал первые бумажные платья
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Фото: AP Photo/Michel Lipchitz
Создание коллекции из пластика и металла в 1967-м
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Фото: AP Photo
На трапе в аэропорту Орли с моделями в 1967-м
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Фото: AP Photo/Lionel Cironneau
Президент Французской федерации моды Жак Муклие вручает модельеру орден Почетного легиона
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Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere
В 1990-м он получил «Золотой наперсток» за весенне-летнюю коллекцию
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Vladimir Lukjanov
Пако Рабан и Вероника Жанви в особняке Смирнова на Тверской
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Фото: AP Photo/Lionel Cironneau
После презентации весенне-летней коллекции в 1993-м
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