Потерявший на производстве глаз тюменец получит 1 млн рублей

Жителю Тюмени, который потерял при работе на производстве глаз, выплатят 1 млн рублей. Инцидент произошел в июле 2022 года в окрасочном цехе, когда кран поднимал для покраски металлоконструкцию.

После установки конструкции машинист начал поднимать освободившиеся стропы, один крюк зацепился, натянул строп и отлетел в сторону 22-летнего маляра, травмировав ему голову, рассказали порталу «Наш город» в региональной прокуратуре.

Травму расценили как тяжкий вред здоровью, работник лишился глаза. Причиной случившегося назвали неудовлетворительную организацию производства работ.

Суд Ленинского района удовлетворил требование прокурора и взыскал с организации 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее, 3 февраля, эксперты сервиса по поиску работы «Работа.ру» и сервиса «СберСтрахование» дали разъяснения, что делать в случае, если сотрудник получил травму на производстве, а также какие ему положены компенсации.