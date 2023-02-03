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В Башкортостане глыба льда упала с крыши на 10-летнюю девочку

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Большой кусок льда упал с крыши в Стерлитамаке на 10-летнюю девочку, в результате чего та получила серьезные травмы. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Республике Башкортостан.

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«На 10-летнюю девочку упала наледь с многоквартирного дома, когда она выходила из пункта доставки товаров, расположенного в этом же доме, вместе с матерью. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Медиками ее состояние оценивается как тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). На данный момент проводится опрос свидетелей. В ведомстве добавили, что работе ответственной управляющей компании также будет дана правовая оценка.

Ранее, 28 декабря прошлого года, в Москве на улице Инициативной наледь упала на прохожего с крыши нежилого здания. Позднее выяснилось, что им оказался высокопоставленный глава департамента оперативного управления МЧС Анатолий Елизаров. Пострадавшему диагностировали травму головы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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