В Курской области бессрочно продлят «желтый» уровень террористической опасности

В Курской области с 4 февраля бессрочно продлят действие высокого уровня террористической опасности. Об этом 3 февраля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории», — написал он.

Обо всех изменениях губернатор сообщит отдельно.

1 февраля президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей Минобороны недопущение обстрела приграничных российских регионов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава государства отметил, что многие люди лишились жилья, а также столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электроэнергии.

За день до этого Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Так, согласно новым правилам, в регионах России, где установлен «желтый» уровень угрозы терактов, введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывных устройств.

30 января губернатор Курской области сообщил, что в регион прибудут дополнительные силы и средства для защиты государственной границы и обеспечения безопасности. Он также призвал оказывать военнослужащим всестороннюю поддержку, чтобы они максимально быстро приступили к выполнению поставленных задач.

В ряде регионов России с 19 октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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