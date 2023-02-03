Режим «черного неба» продлили в Красноярске до понедельника

В Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий, не способствующих рассеиванию вредных примесей, продлили еще на три дня.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на среднесибирское УГМС, в режиме «черного неба» горожане проживут до 19:00 6 февраля. Для жителей Ачинска, Минусинска и Назарова также продлили режим НМУ до понедельника.

В начале декабря 2022 года в Минусинске зафиксировали превышение выбросов оксида углерода в 1,8 раза и взвешенных веществ в 2,9 раза. Местные жители не отпускали детей в школы из-за боязни отравления продуктами горения. В дымовую завесу город погружается из-за того, что дома отапливаются низкокачественным углем.