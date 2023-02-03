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В МВД раскрыли подробности дела администратора Telegram-канала «Новый век»

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Фото: МВД РФ
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В МВД 3 февраля раскрыли подробности дела администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова.

Ранее сообщалось, что он был задержаны по делу о вымогательстве, в доме Гусова прошли обыски.

По данным МВД, Гусов координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.

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«В начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что злоумышленники вымогают у него денежные средства. В противном случае угрожают разместить в медиапространстве вымышленную информацию, которая порочит его деловую репутацию», — сообщается на сайте «МВД Медиа».

Оперативники установили, что у бизнесмена вымогали деньги в течение нескольких лет и за это время потерпевший лишился 12 млн рублей.

По предварительным данным, часть суммы получил руководитель PR-агентства, а остальные деньги перечислялись организатору преступной схемы, который в настоящее время скрывается за рубежом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда Москвы, следствие просит арестовать Гусова до 2 апреля 2023 года и требуют запретить администрировать сайты в течение пяти лет. Кроме того, во время следствия выяснилось, что Гусов является учредителем канала «ВЧК-ОГПУ».

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