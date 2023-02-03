В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине

Берлин принял к сведению заявление президента России Владимира Путина о роли ФРГ в конфликте на Украине. Об этом 3 февраля сообщил на брифинге журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Накануне Путин указал на выветривание у элиты ФРГ памяти о борьбе с нацистами и назвал невероятным то, что России вновь угрожают немецкими танками.

«Федеральное правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента», — сказал Хебештрайт.

Он уточнил, что ФРГ — одна из многих других стран, оказывающих помощь Киеву, а передача оружия не делает Берлин прямым участником конфликта, пишет «Газета.Ru».

В конце января правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

В свою очередь, военный эксперт Игорь Никулин высказал мнение, что поставки танков не повлияют на ход спецоперации в Донбассе. По его словам, Берлин предоставит Киеву устаревшую боевую технику, с которой у российских военных не возникнет проблем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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