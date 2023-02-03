Доля покупок через СБП может удвоиться до конца года

В 2022 году клиенты все чаще использовали систему быстрых платежей (СБП) как альтернативу оплаты пластиковой картой: количество платежей за товары и услуги через СБП в Почта Банке увеличилось в 20 раз. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе банка 3 февраля.

При этом, как отметили в организации, активно прирастает доля таких оплат в общем объеме покупок картами: за год она увеличилась в восемь раз. И хотя она пока незначительна (1,5%), по прогнозам экспертов Почта Банка, до конца текущего года она может удвоиться и составить серьезную конкуренцию оплате картами.

«Платежи через СБП будут всё активнее конкурировать с традиционной оплатой картами: по нашим расчетам, их доля в общем объеме покупок картами может как минимум удвоиться до конца 2023 года. Этому будут активно способствовать дальнейшее подключение к сервису новых торговых точек, сохранение выгодных тарифов в СБП для торговых предприятий и запуск ими акций, стимулирующих покупателей платить именно таким способом», — заметил начальник службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин.

Однако, по мнению экспертов банка, есть несколько сдерживающих факторов. Первый — количество предприятий, где можно оплатить товар или услугу по СБП, пока заметно меньше, чем количество точек, принимающих карты. Другим сдерживающим фактором является инертность граждан, которые еще не привыкли к новому виду платежей и пользуются им либо там, где это удобнее, чем заплатить картой, либо там, где за это предлагают бонусы. При этом, как правило, банки не начисляют кешбэк за операции по СБП, что тоже заставляет клиентов пока делать выбор в пользу оплаты картой.

О том, что платежи через СБП становятся повседневными операциями, говорят и падение среднего чека, и категории повседневных покупок. В прошлом году чаще всего с помощью СБП россияне оплачивали покупки в супермаркетах (8% от всех покупок), одежду и аксессуары (8%), мебель и бытовые принадлежности (6%), мужскую и женскую одежду (5%) и услуги страховых компаний (5%).

По данным анализа Почта Банка, значительно чаще оплачивают покупки через СБП женщины — в 1,6 раза чаще мужчин. При этом у мужчин средний чек за покупку выше примерно на четверть (2184 рубля против 1785 рублей у женщин соответственно). Кроме того, анализ показал, что средний чек пользователей со смартфонами на операционной системе iOS на 20% выше, чем у владельцев телефонов на Android.

28 декабря «Известия» сообщали, что российские банки вводят кешбэк за покупки по QR-кодам через СБП. Так, в декабре 2022 года систему ввел Альфа-банк. По словам его представителя, к акции присоединились магазины электроники re:Store, Samsung и Xiaomi.