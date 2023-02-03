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В России студенты вузов с 1 сентября начнут изучать цели СВО

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Фото: РИА Новости
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В России студентам вузов с 1 сентября 2023 года на обновленном курсе истории начнут преподавать цели специальной военной операции (СВО). Также студенты будут изучать информацию о санкциях в отношении России и вхождении в состав РФ новых субъектов, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

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«Вузам необходимо обратить внимание на кадровое и методическое обеспечение, предусмотреть время в расписании занятий. <...> нагрузку в четыре зачетные единицы надо рассматривать <...> как возможность развития кадрового потенциала <...> мы рекомендуем ректорам вузов привлекать молодых специалистов к преподаванию истории», — заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Сообщается, что концепция была утверждена 2 февраля. Фальков отмечал, что документ включает содержательный минимум, который должны усвоить все студенты.

С 2024 года в школьную программу будет введен новый учебник истории с разделом про СВО. Сейчас его разработкой занимается команда историков, социологов, психологов. В учебнике подробно будут изложены причины и задачи СВО.

30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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