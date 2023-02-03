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Незаконную свалку строительного мусора обнаружили под Екатеринбургом

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Под Екатеринбурга возле поселка Нагорный общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора. Об этом рассказал председатель регионального отделения Российского экологического общества (РЭО) Антон Черноголов.

Свалку нашли на землях сельхозназначения, ее площадь составила 5 га. Известно, что коммерческая фирма взяла участок в аренду для рекультивации, но вместо этого складировала на нем отходы.

«Со слов сотрудников, у компании есть договоренность с органами власти на прием строительных отходов на участке. При этом в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится. А помимо мусора со стройки здесь сортируют отходы, извлекают пластик и металл для дальнейшей продажи», — рассказал Черноголов в группе РЭО в соцсети «ВКонтакте».

Экоактивисты обратились в природоохранную прокуратуру, пишет ИА «Ура.ру». Ведомство вынесло предостережение владельцу участка, но свалка продолжает функционировать.

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