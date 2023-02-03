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Собиравшийся убить Елизавету II мужчина признал вину в госизмене

Independent: собиравшийся убить Елизавету II мужчина признал вину в госизмене
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Tracey Paddison
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Мужчина, принесший в 2021 году в Виндзорский замок арбалет, чтобы убить королеву Великобритании Елизавету II, признал свою вину по статье о госизмене. Об этом 3 февраля сообщила газета Independent.

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21-летнему Джасванту Сингх Чайлу было предъявлено обвинение по закону о государственной измене 1842 года. Приговор ему будет вынесен 31 марта.

«Находясь рядом королевой, вы умышленно изготовили или имели при себе заряженный арбалет с намерением использовать его, чтобы ранить Ее Величество Королеву Елизавету II или встревожить ее Величество», — цитирует обвинение Independend.

Чайл признал свою вину. По информации издания, он хотел отомстить королеве за Амритсарскую бойню в Индии, совершенную британскими военными в 1919 году.

25 декабря 2021 года он был задержан на территории Виндзорского замка, где Елизавета II праздновала рождество с семьей. С собой он принес заряженный арбалет. По словам офицеров из полиции долины Темзы, преступник не успел войти ни в какие здания, а королевская семья была предупреждена об инциденте.

На следующий день стало известно, что задержанный может страдать психическими расстройствами. Он был помещен в специальное учреждение, где врачи оценили состояние его ментального здоровья.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.

Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, после того как скончался ее отец, король Георг VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года. Всего Елизавета II царствовала свыше 70 лет. Она стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании. На момент смерти она также была самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

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