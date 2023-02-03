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Подоляк признал, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 февраля в интервью испанской газете 20 minutos заявил, что Киев платит очень высокую цену за удержание Артемовска (украинское название — Бахмут).

Вместе с тем он отказался называть точное число потерь. Подоляк заявил, что Киев раскроет число погибших после окончания боевых.

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В то же время Подоляк заявил, что Украина платит высокую цену за удержание города, однако не может оставить его.

Ранее в этот же день военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Республики Ян Гагин допустил, что украинские военные под видом удержания Артемовска могут оставить мобилизованных ради прикрытия выхода основной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города.

30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак российских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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