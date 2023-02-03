Режим повышенной готовности ввели в псковских деревнях

В двух деревнях Псковской области ввели режим повышенной готовности. Ситуация связана с обеспечением населенных пунктов водой.

Особый режим будет действовать в деревнях Писковичи и Ершово в Псковском районе до 1 апреля. Ответственным службам и организациям дано поручение обеспечить бесперебойную подачу воды жителям Писковичей и согласовать план ремонтных работ системы водоснабжения. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

В деревне Ершово потребуется проведение собрания местных жителей и ресурсоснабжающей организации для разъяснения ситуации с колодцами и необходимости строительства дополнительного водопровода.

В середине января режим локальной ЧС ввели в городе Райчихинск Амурской области в связи с аварией на котельной. Без отопления оставались сотни домов.