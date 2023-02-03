Сразу восемь торнадо произошло в турецком Измире

Сразу восемь торнадо было зафиксировано у района Чешме в турецком Измире, передает местный новостной канал TRT Haber в Twitter в пятницу, 3 февраля.

«Одновременно произошло восемь торнадо у района Чешме в Измире», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

2 июля 2022 года мощное торнадо обрушилось на город Чаочжоу провинции Гуандун на юго-востоке Китая. На кадрах очевидцев видно, как сильный ветер срывает кровлю с крыши, рвет линии электропередачи, разрушает здания и склады.