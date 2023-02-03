В Госдуме сравнили подготовку новых пакетов санкций ЕС с ритуалом

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал ритуалом выход очередного пакета санкций Евросоюза «ЕС) против России.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 3 февраля, парламентарий отреагировал на сообщения о подготовке к публикации 10-го пакета санкций ЕС.

«Пакет следует за пакетом. Это превратилось в определенный ритуал, который должен постоянно консолидировать западное политическое сообщество в борьбе против России», — отметил Новиков.

По его словам, вероятно, на первых этапах они «верили, что это может сломать Россию, заставить ее прекратить специальную военную операцию, покаяться перед западным сообществом и согласиться с ролью полуколонии». Когда ожидания не оправдались, верить в объективность санкций там стали «не очень». Между тем, ритуал остается ритуалом, поэтому они продолжают готовить санкции «без особой надежды на результат».

Новиков указал на то, что уже не так важно содержание этого нового пакета антироссийских санкций, поскольку удивить России чем-то будет сложно. Если говорить об энергоресурсах, отметил Новиков, то Германия и ряд других европейских стран «бьют по своим собственным промышленностям, по своим собственным экономическим возможностям», идя на поводу у США.

Указал парламентарий и на то, что введение санкций побудило органы государственной власти принимать решения по развитию сфер, которым не уделялось должное внимание до санкционной политики. «Энергетика должна развиваться не только в привязке к внешним рынкам, но и к динамично развивающимся собственным отраслям экономики», — подытожил депутат.

Ранее 3 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что визит высокопоставленных чиновников Евросоюза на Украину носит скорее символический характер, украинский лидер Владимир Зеленский может остаться недоволен его результатами, пишет RT.

Накануне, 2 февраля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дел Ляйен анонсировала введение десятого санкицонного пакета в отношении России к 24 февраля — годовщин начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Ранее сообщалось, что дер Ляйен и другие представители Евросоюза примут участие в саммите Украина — ЕС в Киеве, назначенный на 3 февраля. В Киев дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли 2 февраля.

«Мы приехали в Киев, чтобы передать Украине и всем украинцам мощный сигнал поддержки Евросоюза», — приводит сообщение Борреля в соцсети телеканал «360».

Глава ЕК заявила, что введенные ранее санкции подрывают экономику России. Только ограничение цен на российскую нефть, по словам фон дер Ляйен, «стоит» Москве около 160 млн евро в день, пишет REGNUM.

По словам европейской чиновницы, очередной пакет ограничений должен быть принят к 24 февраля, пишет «Ридус».

Европарламент ранее рекомендовал членам Европейского союза как можно скорее утвердить десятый пакет антироссийских санкций.

Также 2 февраля Европарламент (ЕП) призвал страны Евросоюза (ЕС) внести в десятый пакет санкций против России запрет на работу в Европе российским компаниям, пишет НСН.

25 января президент РФ Владимир Путин в очередной раз назвал защиту людей и России главной целью спецоперации. Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы, отмечает телеканал «Звезда».

Последний на сегодняшний день девятый пакет санкций в отношении России Евросоюз ввел 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских рестрикций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

До этого, 25 января, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что власти Украины планируют провести в стране саммит по вопросу санкций против России. По мнению украинского политика, следующие шаги против РФ должны касаться визовой сферы. В частности, он надеется ввести запрет на въезд в другие страны российским военным и членам их семей.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.