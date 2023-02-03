СКР проводит проверку после отравления восьмерых человек в Якутии

В Якутии следователи устанавливают обстоятельства отравления, предположительно, угарным газом, восьми человек. Один из них скончался. Инцидент произошел в Амгинском районе.

Как рассказали ИА YakutiaMedia в пресс-службе СУ СКР по республике, следственный отдел проводит проверку по сообщению об обнаружении тела мужчины в помещении гаража. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, группа мужчин подключила в холодном отсеке помещения два бензиновых генератора. Сами они находились в соседнем помещении, дверь в которое была закрыта не полностью.

Предположительно, в помещение проник угарный газ, что стало причиной смерти одного из них. Семерых с отравлением доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 31 января в поселке городского типа Дружинино в Свердловской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело.