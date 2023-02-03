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BMW 7 февраля представит обновленный внедорожник X5

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Фото: Cochespias.net
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Компания BMW анонсировала появление обновленного кроссовера X5 7 февраля. Ожидается, что рестайлинг X5 не получит значительных внешних изменений, но обзаведется новой мультимедийной системой и прибавит в мощности за счет новой гибридной силовой установки, сообщил 3 февраля портал Motor.

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В BMW внешность нового X5 LCI (Life Cycle Impulse, или обновление в рамках жизненного цикла) уже рассекретили. В конце января 2023 года блогерам стали доступны несколько снимков новинки, которая получила обновленный бамперы, новую оптику и решетку радиатора с подсветкой. Кроме того, задние фонари получили другую графику и лишились прозрачных секций. По мнению экспертов, более заметные новшества ожидаются в салоне машины. По некоторым данным в новом X5 должен появится мультимедийный комплекс iDrive 8 с двумя экранами размерностью 12,3 и 14,9 дюйма.

Вместо 388-сильного мотора, который появился на машине в 2019 году, придет более мощный гибридный PHEV-вариант, который сделан на базе трехлитрового шестицилиндрового двигателя. Эксперты сообщили, что на европейском рынке X5 2023 года должна появится в первом полугодии 2023 года, а в США, где X5 является самым продаваемым BMW, новинка появится осенью текущего года.

25 января стало известно, что BMW представила экстремальный спортивный седан BMW M3 CS 2024 модельного года с перенастроенным мотором повышенной мощности. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, а его производство стартует в марте 2023 года. За основу новой модели взят полноприводный седан BMW M3 Competition xDrive с восьмиступенчатым автоматом и активным задним дифференциалом. У автомобиля сохранен режим дрифта, в котором передний привод принудительно отключается вместе с системой стабилизации авто. Производство седанов BMW M3 CS начнется в Германии в марте текущего года.

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