Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ

Гособвинение запросило суд заочно приговорить к 9 годам колонии общего режима блогеру Веронике Белоцерковской (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил корреспондент «Известий» из зала Басманного суда Москвы.

Прокурор считает также необходимым запретить Белоцерковской заниматься администрированием сайтов сроком на пять лет.

Отмечается также, что арест на имущество блогера на сумму 153 млн руб. просят снять после вступления приговора в законную силу.

13 января суд продлил до апреля 2023 года арест имущества Белоцерковской. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора. По словам гособвинителя, арест наложен на земельный участок, два жилых дома и квартиру в Санкт-Петербурге, квартиру в Москве и машино-место. Сумма арестованного имущества составляет 153 млн рублей.

Несмотря на то, что Белоцерковская переписала имущество на сына, суд всё равно принял решение о продлении ареста.

В настоящий момент Белоцерковская находится за границей. В беседе с журналистами адвокат блогера сообщила, что не может связаться с обвиняемой и не знает ее мнение по делу.

Белоцерковская была арестована заочно 24 мая прошлого года. По данным следствия, с марта по апрель 2022 года блогер разместила в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) три публикации, в которых содержалась заведомо ложная информация о бомбардировке российскими военнослужащими родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

Как следует из материалов дела, Белоцерковская обвиняется в совершении двух преступлений по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Блогер была объявлена в международный розыск.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России вступил в силу 4 марта.