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Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Гособвинение запросило суд заочно приговорить к 9 годам колонии общего режима блогеру Веронике Белоцерковской (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил корреспондент «Известий» из зала Басманного суда Москвы.

Прокурор считает также необходимым запретить Белоцерковской заниматься администрированием сайтов сроком на пять лет.

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Отмечается также, что арест на имущество блогера на сумму 153 млн руб. просят снять после вступления приговора в законную силу.

13 января суд продлил до апреля 2023 года арест имущества Белоцерковской. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора. По словам гособвинителя, арест наложен на земельный участок, два жилых дома и квартиру в Санкт-Петербурге, квартиру в Москве и машино-место. Сумма арестованного имущества составляет 153 млн рублей.

Несмотря на то, что Белоцерковская переписала имущество на сына, суд всё равно принял решение о продлении ареста.

В настоящий момент Белоцерковская находится за границей. В беседе с журналистами адвокат блогера сообщила, что не может связаться с обвиняемой и не знает ее мнение по делу.

Белоцерковская была арестована заочно 24 мая прошлого года. По данным следствия, с марта по апрель 2022 года блогер разместила в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) три публикации, в которых содержалась заведомо ложная информация о бомбардировке российскими военнослужащими родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

Как следует из материалов дела, Белоцерковская обвиняется в совершении двух преступлений по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Блогер была объявлена в международный розыск.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России вступил в силу 4 марта.

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