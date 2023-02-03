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Карта спецоперации на Украине 3 февраля

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 февраля можно в материале «Известий».

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Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на донецком направлении. Потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 40 военных, на краснолиманском направлении — свыше 70 военных.

Он также сообщил, что ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР. Кроме того, в ДНР была уничтожена пусковая установка ракет «Точка-У» и ЗРК NASAMS производства Норвегии.

По словам Конашенкова, ВС РФ нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны в Запорожской области. Также ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе населенных пунктов Кураховка и Михайловка в ДНР и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Антоновки в Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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