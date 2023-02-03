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В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы

Депутат Селезнев об отсутствии планов у РФ возвращаться в Совет Европы: не надо возвращаться туда, где тебя не видят и не слышат
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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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России не нужно возвращаться в Совет Европы, потому ее там не видят и не слышат. Об этом 3 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Таким образом он отреагировал на слова замглавы Министерства иностранных дел РФ Александра Грушко о том, что Россия не видит для себя смысла возвращаться в Совет Европы, поскольку эта организация перестала стремиться обеспечить единство европейских народов.

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«Вполне взвешенная позиция, потому что возвращаться стоит только туда, где тебя готовы видеть и слышать. Пока мы не наблюдаем никаких желаний у Европы к конструктивному диалогу с нами, в том числе в первую очередь по гарантиям безопасности нерасширения НАТО на восток и так далее. Грушко абсолютно прав», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

17 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Инициатива касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской социальной хартии и еще порядка 10 протоколов.

15 марта 2022-го Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

В тот же день в МИД РФ отметили, что решение не повлияет на права и свободы граждан РФ. В ведомстве также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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