Опрос показал отношение жителей Японии к России

Большинство японцев не испытывают теплых чувств к России, однако при этом более половины граждан считают эти отношения важными. Результаты опроса обнародованы по итогам правительственного исследования общественного мнения.

Тепло относятся к России только 5% опрошенных, при этом в 2022 году таких было 13%. Не испытывают теплых чувств к Москве 94,7% по сравнению с 86,4% в минувшем году, передает «РИА Новости».

Подавляющее большинство японцев – 92,3% — не считают отношения с Россией хорошими. В 2020 году так заявили 79% респондентов. Хорошими отношения между двумя странами назвали 3% опрошенных против прошлогоднего показателя в 20,6%.

Вместе с этим 57,7% японцев считают важными отношения с Россией, но за год этот показатель снизился с 73,1%.

В конце января официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что с начала спецоперации по защите Донбасса дипотношения Японии и России начали стремительно деградировать.

В начале года Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.