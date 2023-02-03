Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Мир
Зеленский направил в раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов
Экономика
Средний чек покупок в московских ТЦ с 2019 года вырос почти вдвое
Мир
Вучич указал на стойкость России перед санкциями
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В Киеве предложили ЕК проводить еженедельные брифинги по антироссийским санкциям
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Опрос показал отношение жителей Японии к России

Опрос: большинство японцев не считают отношения с Россией хорошими, но более половины считают важными
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство японцев не испытывают теплых чувств к России, однако при этом более половины граждан считают эти отношения важными. Результаты опроса обнародованы по итогам правительственного исследования общественного мнения.

Российско-японские осложнения: Токио ввел новые санкции против Москвы
Премьер-министр призывает возобновить гуманитарные обмены на Курилах

Тепло относятся к России только 5% опрошенных, при этом в 2022 году таких было 13%. Не испытывают теплых чувств к Москве 94,7% по сравнению с 86,4% в минувшем году, передает «РИА Новости».

Подавляющее большинство японцев – 92,3% — не считают отношения с Россией хорошими. В 2020 году так заявили 79% респондентов. Хорошими отношения между двумя странами назвали 3% опрошенных против прошлогоднего показателя в 20,6%.

Вместе с этим 57,7% японцев считают важными отношения с Россией, но за год этот показатель снизился с 73,1%.

В конце января официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что с начала спецоперации по защите Донбасса дипотношения Японии и России начали стремительно деградировать.

В начале года Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023