Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в пятницу, 3 февраля, обвинил посольство США в управлении Европой.

«Он (посол США. — Ред.) собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру — Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил он в эфире телеканала Habertürk.

Кроме того, Сойлу обратился к послу в Анкаре Джеффу Флейку с призывом «убрать грязные руки» от Турции. Также глава турецкого МВД обвинил посла в попытке «взбудоражить» Турцию.

«Я говорю американскому послу: я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции. Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках», — подчеркнул министр.

Сойлу также сказал, что каждый американский посол обдумывает, как может нанести Турции урон, это является одной из основных бед для турецкой стороны уже много лет.

2 февраля глава турецкого МВД сказал, что несколько западных государств начали «психологическую войну» в отношении республики, приостанавливая работу своих дипмиссий якобы по причине риска возможных терактов. Сойлу подчеркнул, что консульства перестают работать под надуманным предлогом и на фоне получения Турцией $46 млрд доходов от сферы туризма. Доказательства того, что кто-то собирается совершить теракты, отсутствуют, добавил министр.

Ранее, 30 января, посольство США в Турции первым предупредило своих граждан о якобы готовящихся террористических актах в Стамбуле, даже озвучив потенциально опасные места для посещения туристами, в которые вошли районы Стамбула Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.

По состоянию на 2 февраля в Стамбуле приостановили работу своих диппредставительств Франция, Швейцария, Германия, Швеция, Нидерланды, США, Италия, Дания и Великобритания, объяснив это решение соображениями безопасности. Тем временем турецкий МИД вызвал послов девяти стран на фоне закрытия по соображениям безопасности их генконсульств в Стамбуле.

Последний крупный теракт в этом городе был совершен в ноябре 2022 года. В то время взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате случившегося умерли шесть человек, еще 81 получил ранения.