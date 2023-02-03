Водителя застрявшего в наледи автомобиля спасли в Якутии

В городе Нерюнгри на реке Нижний Нерюнгри в Якутии в наледь провалился автомобиль. Водителя и машину вызволили из ледового плена сотрудники республиканской службы спасения Якутии.

Как сообщает ИА SakhaNews, информация о случившемся поступила на пульт дежурного вечером 2 февраля. На место происшествия немедленно выехала группа спасателей.

При помощи аварийно-спасательного автомобиля они отбуксировали машину на проезжую часть. Водитель от эвакуации отказался, медицинская помощь ему не потребовалась.

По словам начальника Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Службы спасения Михаила Гидиу, начинает теплеть, на водных объектах уже есть вероятность образования наледи. Водители должны пользоваться только официальными ледовыми переправами, сказал специалист.

ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Вилюй» сообщает, что с пятницы, 3 февраля, до 40 т увеличилась грузоподъемность ледового автозимника через реку Лену Якутск – Нижний Бестях федеральной автодороги Р-504 «Колыма». В компании рекомендовали не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования дорожных знаков.