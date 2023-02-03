Почти 600 млн рублей потратят на строительство дороги в Набережных Челнах

На продолжение Московского проспекта до улицы Хади Такташа и мост через реку Челну ва Набережных Челнах планируют потратить 583 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Дорога пройдет от пересечения Московского проспекта с улицей Нариманова через поселок Орловка и по новому мосту. Об этом сообщает InKazan.ru. Проезжая часть затронет жилой комплекс «Притяжение».

В качестве заказчика работ выступает ГКЕ «Главинвестстрой РТ». Исполнить контракт необходимо до 11 декабря 2023 года. Финансирование строительства будет вестись из регионального и федерального бюджетов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Барнауле планируют построить транспортную развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. На эти цели выделят до 2,9 млрд рублей.