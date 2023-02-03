Омские хирурги спасли получившего ножевое ранение фельдшера

Хирурги больницы № 1 имени Кабанова в Омске спасли фельдшера, на которого напали с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным ведомства, мужчина получил ранение 3 февраля. Его экстренно доставили в клиническую больницу № 1 имени Кабанова.

Хирурги провели операцию и спасли жизнь пациента. Сейчас он остается в больнице под наблюдением.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», изначально появилась информация, что на фельдшера напали по дороге на работу. Однако позже в правоохранительных органах ее опровергли.

«В ходе предварительной проверки сотрудниками полиции установлено, что ножевое ранение мужчине было нанесено по месту его жительства, в ходе бытового конфликта. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции», — объяснили в пресс-службе УМВД по Омской области.

25 декабря пьяный мужчина избил прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи в Невском районе Санкт-Петербурга. После оказания медицинской помощи пациента доставили в полицию. Состояние фельдшера было оценено как удовлетворительное.