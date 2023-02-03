В МГИМО объяснили слова Павела о недопущении участия НАТО в украинском конфликте

В заявлении президента Чехии Петра Павела о том, что НАТО не должно прямо участвовать в украинском конфликте, нет ничего нового. Павел таким образом «присоединился к мейнстриму, который сложился в правящих элитах Европы». Об этом 3 февраля «Известиям» сказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

Ранее в интервью Bloomberg Павел заявил, что альянс не должен «накладывать каких-либо ограничений на оборудование. Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте».

«Как мне кажется, заявление чешского президента не новое. Павел присоединился к тому мейнстриму, который сложился в правящих элитах Европы. Этот мейнстрим описывается очень просто — двумя противоречивыми тезисами. С одной стороны, в войну с Россией вовлекаться ни в коем случае нельзя. А с другой стороны, поставки оружия необходимо продолжать», — сказал Зудин.

По мнению политолога, то, что страны НАТО не хотят вступать в прямое противостояние с РФ, говорит о том, что альянс признает военную мощь России.

Кроме того, Запад пытается успокоить общественное мнение, которое всё больше опасается, что поставки вооружений Киеву «открывают дорогу к постепенному вовлечению европейских стран в военные действия на Украине и вооруженное противоборство с Россией — ядерной державой».

«Поэтому нового в заявлении Павела нет. Просто-напросто недавно избранный чешский президент заявил: да, я полностью вписываюсь в тот консенсус, который сложился в европейских элитах», — заключил эксперт.

Накануне участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что НАТО принимает участие в украинском конфликте.

При этом 27 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

24 января на заседании ПАСЕ в Страсбурге глава немецкого МИДа Анналена Бербок сообщила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».