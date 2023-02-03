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Основатель издательства «Умма» осужден на 17 лет за финансирование ИГИЛ

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев осужден на 17 лет колонии за финансирование ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Как рассказали 3 февраля в Следственном комитете России, Эжаев в общей сложности перевел на счета террористов 34 млн рублей.

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В СК отметили, что собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Эжаева и признании его виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности).

«С 2012 года Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования «ИГ». В дальнейшем он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Следователи провели обыски в загородных домах и квартирах Эжаева, расположенных в различных округах Москвы, обнаружив банковские карты, технические средства передачи информации, запрещенную литературу, а также атрибутику экстремистской направленности.

Эжаев является основателем и владельцем издательского дома «Умма», который также использовался для сбора и перевода денежных средств. Книги данного издательства признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако издатель формально менял название произведений и заново переиздавал их. Они также распространялись среди заключенных.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Севастополе сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя по подозрению в финансировании терроризма. Подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований МТО «ИГИЛ», созданных на территории Сирии.

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