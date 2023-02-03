Вучич указал на стойкость России перед санкциями

России удается справляться с санкциями лучше, чем от нее ожидали. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил президент Сербии страны Александр Вучич на специальной сессии парламента, посвященной проблеме Косова. Трансляцию выступления вел сербский телеканал B92.

«Я должен признать, что россияне приспособились лучше [к санкциям], чем кто-либо на Западе, и чем ожидалось», — сказал он.

По словам Вучича, наиболее хорошо Россия справляется с санкциями в финансовом секторе, поэтому он «снимает шляпу» перед главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

При этом сербский лидер отметил, что санкции всё равно оказывают сильное влияние на РФ.

Днем ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что западные СМИ вынуждены признать стойкость экономики России и бессилие санкций против Москвы. По его словам, в настоящий момент новостные каналы во Франции говорят о «русском экономическом чуде».

30 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ адаптируется к новым реалиям в условиях внешнего давления, а основные экономические задачи решаются. Он также отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику страны удалось ограничить. Так, экономика сократилась на 2,5% вместо прогнозируемых 10–20%, а инфляция составила менее 12%.

Президент России Владимир Путин 15 января назвал ситуацию в экономике страны стабильной. Он отметил, что она оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря. Этим пакетом антироссийских рестрикций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.