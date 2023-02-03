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Работы фотографа МИЦ «Известия» попали в шорт-лист конкурса «АРГУС-2022»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Русское Концертное Агентство совместно с Международной биеннале фотографии PhotoVisa объявили список финалистов конкурса фотографии «АРГУС-2022. Фотография среди искусств».

Фотограф МИЦ «Известия» Павел Волков стал финалистом в двух номинациях: «Фотография. Звук. Ритм. Музыка. Время» и «Фотосерия. Знак. Изображение. Пространство».

На конкурс Павел Волков подавал одиночную фотографию — портрет девушки Екатерины во времена ее борьбы с раковым заболеванием и серию снимков проекта «Феникс», в которой раскрывается история Анны Болдыревой. В возрасте семи месяцев она серьезно пострадала в результате пожара, произошедшего в доме, где по неизвестной причине находился ребенок.

Конкурс стартовал 20 ноября 2022 года и завершился 20 января 2023 года, он был призван выявить творческий потенциал современных фотографов разных поколений в России, поддержать их творческие поиски, создать платформу для их общения со зрителями.

Конкурс проводился среди российских фотографов в 5 номинациях:

  • Знак. Изображение. Пространство.
  • Звук. Ритм. Музыка. Время.
  • Слово и его воплощение. Театр. Литература. Поэзия.
  • Храм искусств. Служители искусств. Поклонники.
  • Номинация для фотографов в возрасте до 18 лет, воплощающих образы всех видов искусств.

Объявление победителей, вручение призов, а также выставка работ победителей и призеров конкурса состоится в феврале 2023 года, в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

В жюри конкурса вошли заведующий кафедрой фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент Олег Бакулин; cооснователь и директор фестиваля фотографии PhotoVisa, организатор и куратор выставок и других фотособытий в России и мире, член Ассоциации искусствоведов (АИС) Мария Гольдман; директор Калининградского музея изобразительных искусств, искусствовед, куратор, член Калининградской организации Союза художников России, член Совета по культуре при губернаторе Калининградской области Галина Заболотская; куратор и руководитель выставочного отдела Сочинского концертно-филармонического объединения, председатель Гильдии Межэтнической журналистики и член Союза журналистов России Жанна Науменко; визуальный директор, куратор выставок, фоторедактор книг и каталогов, победитель и лауреат более 80 международных премий в области фоторедактирования, эксперт ряда всероссийских и международных фотоконкурсов, лектор и международный эксперт портфолио-ревю Андрей Поликанов; отмеченный наградами фотограф, международный журналист, ТВ продюсер и преподаватель, член Международной федерации журналистов, Российского союза журналистов, член Союза фотохудожников России и Международного фонда женщин фотографов Ольга Смирнова-Ингуразова; искусствовед, куратор выставок и музейных проектов, критик, член-корреспондент РАХ, член Московского союза художников Наталия Толстая.

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