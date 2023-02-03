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В Киеве предложили ЕК проводить еженедельные брифинги по антироссийским санкциям

Глава офиса Зеленского Ермак предложил ЕК проводить еженедельные брифинги по усилению санкций против РФ
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Фото: REUTERS
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с президентом Еврокомиссии (ЕК) Бьорном Зайбертом и дипломатическим советником главы ЕК Фернандо Андресеном предложил каждую неделю проводить брифинги по усилению антироссийских санкций. Об этом 3 февраля сообщается на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

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Ермак призвал усилить рестрикции в отношении «пропагандистов», которые поддерживают проведение специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса. Он отметил, что эти люди должны быть лишены права беспрепятственно въезжать в страны Евросоюза (ЕС) и США.

Глава офиса Зеленского также предложил организовать проведение еженедельных брифингов, на которых будет обсуждаться усиление санкций в отношении физических и юридических лиц из РФ, которые поддерживают СВО.

«По его словам, во время этих брифингов можно будет рассмотреть предложения, видение украинской стороны и направления дальнейших шагов для усиления санкционной политики», — говорится в сообщении пресс-службы президентского офиса.

Ермак также добавил, что Украина ждет решения о введении нового пакета санкций против России к годовщине СВО.

Накануне Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а Европа, в свою очередь, замедлила скорость введения новых ограничений. В связи с этим он призвал усилить санкционное давление на Москву.

Позже, 3 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление, сказав, что рестрикции дали России толчок к развитию, тогда как Европа утратила навык выживания и «идет ко дну с привязанной к ногам Украиной».

2 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен принять 10-й по счету пакет санкций в отношении России к годовщине начала спецоперации по защите Донбасса.

Высокопоставленный источник в Брюсселе рассказал, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть принят в феврале текущего года. Его введение будет обсуждаться на саммите ЕС — Украина, который запланирован на 3 февраля.

Последний девятый пакет санкций в отношении России Евросоюз ввел 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских рестрикций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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