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Минфин почти в три раза увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Бюджет РФ за январь 2023 году недополучил 52,1 млрд рублей нефтяных доходов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ в пятницу, 3 февраля.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2023 года составило -52,1 млрд руб. в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме», — говорится в сообщении.

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Отмечается также, что в феврале российский бюджет недополучит еще 108 млрд руб.

Таким образом, уточняется в сообщении, согласно бюджетному правилу, общий объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд руб.

Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи юаней составит в эквиваленте 8,9 млрд руб, поясняет «Газета.Ru». Таким образом, объем продажи юаней вырастет почти в три раза: с 13 января по 6 февраля объем продажи юаней Минфином составлял 3,2 млрд руб. в день.

С 13 января Центробанк возобновил проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Они проводятся в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».

19 января Банк России запустил инструмент по предоставлению юаней, он позволит ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов. Максимальный ежедневный лимит по использованию этой сделки будет установлен в размере 10 млрд юаней, однако при необходимости регулятор может его впоследствии скорректировать.

В декабре прошлого года аналитик Россельхозбанка Александр Фетисов спрогнозировал рост роли юаня в качестве инвестиционной валюты. По его мнению, рост доли юаневых инструментов в портфелях до 25–30% в течение ближайших трех лет вполне возможен.

Он указал, что определяющими для популяризации роли китайской валюты станут два фактора: усиление роли юаня на международном валютном рынке и рост числа доступных юаневых инструментов для российских инвесторов.

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