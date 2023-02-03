Сотрудницу приамурской таможни подозревают в халатности на 30 млн рублей

В Амурской области сотрудницу Благовещенского таможенного поста подозревают в халатности, что повлекло причинение особо крупного ущерба. Следствие считает, что она допустила нарушения при таможенных операциях и таможенном контроле.

Как пишет Амурская служба новостей со ссылкой на Восточный межрегиональный СУ на транспорте СКР, в мае 2021 года фигурантка дела должным образом не проверила документы и сведения, предоставленные перевозчиком, пропустила товар, несмотря на то что заявленные характеристики не соответствовали фактическим.

Это стало причиной того, что через таможенный пост пропустили товар «соевые бобы» со ставкой вывозной пошлины 30% под видом товара «семена соевых бобов» со ставкой вывозной пошлины 0%. Это позволило компании уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму порядка 30 млн рублей.

Теперь сотруднице грозит либо арест на срок до трех месяцев, либо штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере ее дохода за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, уточняет ИА PriamurMedia.