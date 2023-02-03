Минтранс Подмосковья призвал соблюдать ПДД в связи с гололедицей

В предстоящие выходные дни в Московской области ожидается снижение температуры до –8 градусов, осадки в виде мокрого снега и гололедица. В связи с этим минтранс региона призвал водителей и пешеходов соблюдать ПДД, сообщила 3 февраля пресс-служба ведомства.

Водителям напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не совершать резких маневров. Кроме того, в минтрансе Московской области посоветовали заблаговременно снижать скорость перед поворотами и в местах пешеходных пешеходов.

В министерстве заверили, что в выходные дни будет продолжена плановая противогололедная обработка дорожной сети для обеспечения безопасного проезда. В первую очередь будут обрабатываться опасные участки дорог — съезды, мосты, путепроводы и эстакады, крутые повороты.

Пешеходам напомнили, что переходить дорогу по переходам надо, только убедившись в том, что перед ним нет приближающегося транспорта, а в вечернее время пользоваться световозвращающими стикерами. В ведомстве также отметили, что дорожные службы начали вести круглосуточный мониторинг ситуации для оперативного взаимодействия с экстренными службами.

30 января автор пособий по безопасному вождению автоэксперт Михаил Горбачев, рассказал об особенностях управления автомобилем в гололед. Водителю необходимо увеличить дистанцию до впереди идущего авто. Если ваша скорость 80 км/ч, то дистанция должна быть минимум 40 м, отметил Горбачев. В случае если при торможении под колесами ощущается лед, дистанцию нужно увеличить в два-три раза. Он также напомнил о необходимости плавно тормозить и избегать резких поворотов и никогда не нажимать на педаль газа при повернутых колесах.