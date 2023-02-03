Столетний пистолет с патронами изъяли у жителя Рязанской области

Сотрудники полиции изъяли у жителя Рязанской области пистолет Browning 1922 года производства с патронами. Оружие было найдено во время обследования дома.

По словам 43-летнего мужчины, иногда он брал пистолет с собой в поездки для безопасности. Об этом пишет 62INFO.ru. Эксперты исследовали оружие и пришли к выводу, что оно пригодно для использования.

Во время обследования дома также удалось обнаружить шесть патронов к пистолету. В отношении владельца возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Пистолет Browning M1922 выпускался в Бельгии. Предполагается, что оружие могло попасть к мужчине в качестве трофея Великой Отечественной войны.