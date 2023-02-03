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МВФ спрогнозировал экономике Британии наихудшую ситуацию среди западных стран

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Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN
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Согласно прогнозу аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году объем ВВП Великобритании упадет более чем на 0,5%, что является наихудшим прогнозируемым показателем среди ведущих западных стран. Об этом говорится в сюжете телеканала Channel 4.

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«Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — говорится в сюжете.

Кроме того, отмечается, что высокие счета за электроэнергию и цены на продукты серьезно осложняют жизнь британцев.

Согласно прогнозу, Великобритания станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия. Это, по мнению аналитиков, вызовет «море последствий» для страны.

31 января стало известно, что МВФ обновил прогноз относительно динамики развития экономики России в 2023 году — ей обещают рост на 0,3% ВВП вместо ранее ожидавшегося падения на 2,3%.

На прогноз МВФ отреагировали в Министерстве экономического развития РФ, отметив, что российская экономика уверенно преодолевает санкции. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшее восстановление в 2023 году экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского.

Также свое мнение по этому поводу высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что антироссийские санкции «с треском провалились», страны Европы на фоне вводимых ими ограничений терпят убытки. Кроме того, Медведев обратил внимание, что США зарабатывают на «униженной Европе», которая «терпит и теряет деньги».

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы.

В тот же месяце премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что экономические проблемы Великобритании в 2023 году не закончатся. Он отметил, что 2022 год выдался тяжелым для многих британцев, которые столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию.

До этого, 12 декабря, стало известно, что реальная зарплата британцев к концу 2022 года упала на максимальные 3% при общем росте стоимости жизни. Это стало худшим результатом с 1977 года и вторым в истории страны с 1945 года.

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