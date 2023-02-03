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Подсчет амурских тигров стартовал в Приморье

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Фото: ТАСС/ZUMA/Wang Zhaobo
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В Приморском крае начался мониторинг амурского тигра. Сотрудники национального заповедника «Зов тигра» изучают следы на снегу.

В пресс-службе заповедника рассказали Vostokmedia, что мониторинг краснокнижной кошки проводится у них каждый год, именно в феврале, в частности, в южной части заповедника. Подсчитывать следы при этом непросто из-за рельефа нацпарка — гор с крутыми склонами. Специалистам приходится перемещаться на снегоходах и лыжах.

Каждый встреченный след фиксируется в дневнике наблюдателя, отмечается на карте. Кроме того, специалист делает пятикратный замер следов, определяя пол и возраст тигра. В этот раз сотрудники заповедника будут отмечать следы не только тигров, но и копытных животных. По всем маршрутам они расставят фотоловушки.

ИА PrimаMedia сообщает, что фотоловушка нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае впервые записала материнский зов тигрицы. Ученые получили редкие кадры отдыха семейства амурских тигров. Мама-тигрица, вернувшись с охоты, не нашла на месте двух своих малышей и начала громко их звать. Фотоловушка стала свидетелем воссоединения краснокнижной семьи.

В пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда» агентству пояснили, что акустический репертуар тигров Дальнего Востока мало изучен. Большая удача для специалистов — получить информацию о разнообразии звуков, которые используют тигры и леопарды в природной среде.

Уже известно, что тигрят звала самка под номером T64F. Она впервые отметилась тигренком со своей мамой T19F в 2018 году. На недавнем видео — ее первый выводок.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что в Хабаровском крае тигр напал на табун лошадей возле сел Арсеньево и Уни Нанайского района. Он утащил двоих скакунов в тайгу.

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