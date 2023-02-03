Хабаровский край закупил 48 единиц спецтранспорта для охраны лесов

Хабаровский край в 2022 году закупил новую лесопожарную технику. В рамках нацпроекта «Экология» на эти цели было выделено более 48 млн рублей. Лесничества приобрели 48 единиц спецтехники и оборудования.

В региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки ИА AmurMedia рассказали, что с помощью техники лесники смогут более эффективно тушить пожары, проводить опашку для защиты населенных пунктов от огня. Подобную технику обычно используют и для лесовосстановления, что является ключевым направлением этого нацпроекта.

В прошлом году лес восстановили на площади 83 тыс. га. К 2024 году показатель производства лесов планируют довести до 100% от выбытия. Сейчас он в районе 90%, сказали в ведомстве.

В 2023 году региональные власти планируют закупить еще шесть единиц техники на сумму порядка 10 млн рублей. С 2019 года, когда проект был запущен, в край поступили 139 единиц техники и 312 единиц оборудования. Закупки последних двух лет стали самыми крупными.

Кроме того, технику для региона приобретают по программе «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае».

Ранее сообщалось, что в 2022 году на программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», из краевого и федерального бюджетов было выделено порядка 1,6 млрд рублей.