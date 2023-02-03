В центре Москвы мужчину на костылях ограбили под предлогом помощи
На улице Земляной Вал в Москве ограбили 34-летнего мужчину, передвигающегося на костылях. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает портал «МВД Медиа».
На улице мужчина почувствовал себя плохо и позвонил в скорую помощь. В это время один из прохожих предложил ему свою помощь и донес сумку мужчины до остановки. Однако, когда приехала бригада медиков, «помощник» убежал с сумкой. Потерпевший обратился в полицию.
«Злоумышленник был задержан полицейскими на той же улице. Как установили стражи правопорядка, грабитель успел распорядиться похищенными вещами по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.
1 февраля на Профсоюзной улице в Москве мужчина ограбил и избил сотрудницу МВД. Нападение произошло в подъезде. Мужчина ударил сотрудницу в лицо, отнял сумку, продолжил ее избивать, скинув с лестницы, а затем сбежал.
Добычей грабителя стали смартфон, кошелек с 1,5 тыс. рублей, банковские карты, наушники и удостоверение сотрудника МВД.
В тот же день злоумышленника задержали.