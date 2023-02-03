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В центре Москвы мужчину на костылях ограбили под предлогом помощи

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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На улице Земляной Вал в Москве ограбили 34-летнего мужчину, передвигающегося на костылях. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает портал «МВД Медиа».

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На улице мужчина почувствовал себя плохо и позвонил в скорую помощь. В это время один из прохожих предложил ему свою помощь и донес сумку мужчины до остановки. Однако, когда приехала бригада медиков, «помощник» убежал с сумкой. Потерпевший обратился в полицию.

«Злоумышленник был задержан полицейскими на той же улице. Как установили стражи правопорядка, грабитель успел распорядиться похищенными вещами по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.

1 февраля на Профсоюзной улице в Москве мужчина ограбил и избил сотрудницу МВД. Нападение произошло в подъезде. Мужчина ударил сотрудницу в лицо, отнял сумку, продолжил ее избивать, скинув с лестницы, а затем сбежал.

Добычей грабителя стали смартфон, кошелек с 1,5 тыс. рублей, банковские карты, наушники и удостоверение сотрудника МВД.

В тот же день злоумышленника задержали.

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