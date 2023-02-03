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Дело возбудили по факту гибели женщины с детьми на пожаре в Оренбуржье

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Фото: СК РФ/oren.sledcom.ru
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В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух маленьких детей на пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Пожар произошел в ночь на 3 февраля около 2:50 (00:50 мск) в селе Илькульган Шарлыкского района. К моменту прибытия спасателей дом на улице Кооперативной был объят пламенем.

Сначала, как пишет РИА «Оренбуржье», пожарные обнаружили в доме тела двоих человек, позже было найдено еще одно. Погибшими оказались 42-летняя женщина и двое трехлетних детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На месте работают следователи и криминалисты, уточняет 56orb.ru.

Известно, что в момент возгорания в доме находились пять человек: мать, 45-летний отец, 13-летняя дочь и двое трехлетних малышей. Отцу и девочке-подростку удалось выбраться из горящего здания самостоятельно. Они получили ожоги и сейчас находятся в реанимации. По данным ИА «Урал56.Ру», у мужчины, который является отчимом пострадавшей девочки, обожжено 95% тела.

О ликвидации открытого горения объявили в 8:15 (6:15 мск), полностью дотушили огонь в 12:57 (10:57 мск). Всего в тушении были задействованы 31 человек и 12 единиц техники. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Проверкой случившегося также занимается прокуратура.

В ночь на 18 ноября в двухквартирном доме в деревне Матвеевка в Башкирии произошел пожар, в результате которого погибла семья с пятью детьми. Позднее в СК по региону отметили, что всего в квартире находились семеро сыновей, двух из них спас отец. Мужчина погиб в горящем доме, когда вернулся за остальными членами семьи. 21 ноября его предложили наградить посмертно, в конце декабря награду вручили оставшимся в живых детям.

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