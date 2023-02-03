NZZ: глава ЦРУ Бернс предлагал Украине передать России 20% территории в обмен на мир

Официальным властям Киева со стороны США поступало предложение передать российской стороне около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения. Об этом 1 февраля сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

По информации СМИ, с таким предложением одновременно к Киеву и Москве в середине января поручил обратиться президент США Джо Байден главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса. При этом обе стороны, как утверждает издание, от подобного варианта отказались.

Как пишет NZZ, якобы только после того, как «мирная» миссия Бернса провалилась, Байден принял решение все-таки поставить Украине американские танки Abrams. После него решение о поставках немецких танков Leopard принял и канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом официальные представители ЦРУ в комментарии американскому журналу Newsweek 2 февраля заявили, что эта информация «абсолютно неверна». В частности, заместитель пресс-секретаря совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт отметил, что данная информация «не соответствует действительности». Позднее источник в ЦРУ также подтвердил слова Дэвитта, назвав эти заявления «полностью ложными».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя материал швейцарской газеты, сообщил, что он является вымыслом прессы. Песков отрицательно ответил на вопрос о том, что глава ЦРУ Бернс в январе якобы тайно посещал Россию, и указал на брифинге, что «всё вот это сообщение — это утка».

В декабре президент РФ Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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