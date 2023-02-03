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Британская сеть магазинов одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в РФ

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Британская сеть магазинов одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в РФ. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает издание Daily Mail.

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Отмечалось, что компания и ее основатель Пол Смит подвергся критике на Западе за продолжение сотрудничества с Россией. По данным издания, магазин Paul Smith в московском ГУМе «забит» продукцией компании из последней коллекции.

Сеть поначалу отказывалась обсуждать свое присутствие в России, а сам Пол Смит говорил, что «на самом деле ничего не знал» о магазинах в Москве.

Однако позже Смит сообщил, что компания не торгует напрямую с Россией, но уже 20 лет у нее есть франчайзинговый партнер, который управляет магазинами в стране.

«Теперь мы понимаем, что было ошибкой позволить этим магазинам продолжать торговать от нашего имени на фоне <спецоперации РФ по защите Донбасса>. Мы потребовали, чтобы эти магазины были закрыты, и теперь мы прекратили все поставки дистрибьютору», — сказал бизнесмен.

5 декабря прошлого года компания H&M закрыла все свои магазины на территории России. Всего в стране было 172 торговых точек H&M. По информации издания Financial Times, единовременная потеря H&M из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон (более 14 млрд рублей) ударила по прибыли сети.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановили деятельность в России на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ.

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