Центр информационной безопасности молодежи появится в Мурманской области

Власти Мурманской области намерены создать центр информационной безопасности молодежи. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на план мероприятий концепции обеспечения комплексной безопасности детей в регионе на 2023–2025 годы.

Специалисты центра будут заниматься формированием у подростков критического мышления в отношении интернет-пространства. Кроме того, несовершеннолетних будут включать в полезное пользование Сетью и создание здоровой модели «образа будущего».

Согласно документу, исполнять план будут территориальные управления федеральных органов власти и органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Мурманской области возобновили реализацию проекта «Работа рядом». В 2022 году проект позволил трудоустроить 7,5 тыс. человек, в том числе 6,3 тыс. — из числа молодежи.