Овечкин назвал полезным для хоккея свое соперничество с Кросби

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал о влиянии своего соперничества с канадцем Сидни Кросби на спорт.

«Для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое соперничество, такую битву между нами и нашими клубами. Это замечательно для игры в целом», — сказал он 3 февраля в интервью официальному сайту НХЛ.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сказал, что он считает форварда «Питтсбург Пингвинз» своим другом. Овечкин признался, что звонит Кросби, чтобы поздравить его с успехами. При этом раньше, по его словам, у них были другие отношения.

Ранее, 1 февраля, Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic. Также издание рассказало, сколько он забросит шайб до конца карьеры.

27 января Овечкин забросил свою последнюю шайбу, 812-ю, в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б). Этот гол также стал для россиянина 401-м в домашних матчах. Он вышел на четвертое место в истории НХЛ по этому показателю, повторив достижение канадца Майка Гартнера. Впереди в списке остаются Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449) и Яромир Ягр (411).