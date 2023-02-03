Россия продолжит работать над достижением целей спецоперации, а значит ВВП Украины в 2023 году может снизиться еще на 5-10%. Об этом 3 февраля написал в Telegram-канале зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Он привел данные американского банка Goldman Sachs о том, что общие потери Украины от столкновения с Россией достигли $830-850 млрд, а ВВП страны сократился на 35-36%.

Далее Медведев упоминает о сокращении урожая на Украине и о том, что страна потеряла территории, которые обеспечивали около 40% ее промышленного потенциала. Кроме того, Киев, как указывает зампред Совбеза, лишился доступа к полезным ископаемым на сумму более $12 трлн.

«Все более отчетливо видна перспектива полного банкрoтства украинской государственности и неизбежногo конца», — резюмировал Медведев.

В январе старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Эоин Дреа указал, что европейские кредиты ведут Украину к кризису суверенного долга. В частности, по мнению эксперта, Киеву нужны не займы, а сделка: необходимо предлагать реструктуризацию долга и перевести десятки миллиардов евро в безвозмездные гранты.

В конце декабря 2022 года Нацбанк Украины сообщил, что доходы жителей страны упали, рынок недвижимости обвалился, наблюдается отток денег со счетов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.