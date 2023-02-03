Солиста итальянской группы Pooh ограбили вооруженные бандиты

Солист и клавишник итальянской рок-группы Pooh Роби Факкинетти стал жертвой вооруженного ограбления. Об этом 3 февраля сообщила газета Corriere della Sera.

Налет на виллу музыканта в Бергамо произошел вечером 29 января. В это время 78-летний певец находился дома вместе с женой и сыном. Трое неизвестных в масках и с оружием заставили их отдать драгоценности, после чего скрылись.

В 2017 году виллу Факкинетти также ограбили. После этого его сын, телеведущий и певец Франческо Факкинетти пообещал приобрести оружие, чтобы в следующий раз защитить дом своего отца.

Факкинетти является одним из основателей и постоянным участником группы Pooh, существовавшей с 1966 по 2016 год. За это время она продала более 100 млн записей. В 1990 году Pooh стала победителем Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. 7 февраля Факкинетти должен принять участие в открытии очередного фестиваля.

Ранее, 6 января, семейный дом американской певицы Билли Айлиш подвергся ограблению со взломом. Подозреваемого в совершении преступления вскоре удалось задержать.

Минувшим летом особняк певицы Мэрайи Кэри в Атланте также ограбили, пока она отдыхала в Италии. Полицией был подтвержден факт взлома, но детали преступления не сообщаются. Так, не уточняется, что именно было похищено.