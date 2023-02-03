Житель Тамбова отдал мошенникам больше 700 тыс. рублей

Полиция в Тамбове проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении местного жителя. Мужчина оформил кредит и перечислил на посторонние счета 710 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок через мессенджер. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на имя тамбовчанина кто-то якобы пытается оформить кредит. Для предотвращения несанкционированной операции мужчина оформил собственный кредит и перевел средства на «безопасные» счета. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Мошенник продолжал общаться с тамбовчанином и заверял, что кредитные средства будут возвращены позже. Тем не менее спустя некоторое время потерпевший понял, что стал жертвой преступления.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления виновных лиц.

В январе 2023 года жители Якутии отдали мошенникам больше 34 млн рублей. В полицию обратились 147 человек.