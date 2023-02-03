Муниципальный автобусный парк планируют создать в Томске

Власти Томска рассматривают вопрос о создании муниципального автобусного парка в 2024 году. Учреждение организуют на базе трамвайно-троллейбусного управления.

Автопарк займется перевозками по некоторым городским маршрутам, в число которых входят нерентабельные маршруты для частников. Об этом сообщает РИА «Томск».

«В ситуации когда перевозчики по причине нерентабельности уходят с обслуживания маршрутов, у администрации для обеспечения транспортной доступности горожан должен быть такой автобусный парк», — отметила глава комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Вопрос о создании автопарка входит в перечень проводимых властями Томска мероприятий по подготовке к заключению в 2024 году контрактов на осуществление регулярных перевозок. Открытие автопарка на базе трамвайно-троллейбусного управления позволит сэкономить бюджетные средства.