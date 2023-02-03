Жителей Алтайского края предупредили об изморози и тумане

Синоптики прогнозируют снегопады и изморозь на территории Алтайского края в ближайшие два дня. Температура воздуха опустится до –25 градусов.

Согласно прогнозам, утром 4 февраля на регион опустится туман. Дневная температура составит –8…–13 градусов, на юге –2…–7 градусов. На юго-востоке Алтайского края пройдет снег, скорость ветра достигнет 7 м/с. Об этом сообщает altapress.ru.

В ночь на 5 февраля температура опустится до –19…–24 градусов, местами ожидается –11…–16 градусов. В дневные часы температура составит –8…–13 градусов. Снег пройдет по югу региона.

В ночь на 6 февраля снег пройдет на большей части Алтайского края. Температура воздуха опустится до –18…–23 градусов в ночные часы, днем на юге воздух может прогреться до нуля градусов.